Lekker in historische trams langs toeristische hotspots? Straks kan dat misschien niet meer

Rotterdam tijdens de Watersnood­ramp: 'Dit komt nooit meer goed dacht ik'

Zeventig jaar geleden was heel Nederland in de ban van het wassende water. De Watersnoodramp van 1953 richtte ook in Rotterdam een gigantische ravage aan. Dat betekende dat de stad die volop met de wederopbouw bezig was, er een fikse uitdaging bij had gekregen. Met name op Zuid.