Leon zegt 'ja' na show Richard Groenendijk

Vrijwilliger

Hij had Van Adrichem met een smoes naar het Oude Luxor gelukt, waar hij zelf als vrijwilliger werkt. Hij had hem verteld dat er onverwacht een stoel vrij was gekomen bij de show van Groenendijk, van wie ze allebei fan zijn. ,,Uit een eerder huwelijk heb ik een dochter. Zij en mijn schoonzoon waren op het laatste moment ook nog de zaal in geslopen.‘’



Toen het applaus geklonken had, kwam de cabaretier nog eenmaal het podium op en kreeg Van Adrichem de vraag of hij het podium op wilde komen. ,,Toen voelde ik de bui al hangen'', zegt hij. Een trouwdatum heeft hij zelfs al in zijn hoofd, maar die wilde hij nog niet verklappen. Eerst was het tijd voor een glas champagne.