Leontien van Moorsel: Eetstoornissen eerder signaleren

video The Swans: bijzondere beelden van redding oliezwanen

17:02 De opvang en het schoonmaken van de oliezwanen in de Rotterdamse haven is op bijzondere wijze in beeld gebracht. Middels de korte video The Swans of Rotterdam krijgen kijkers een blik achter de schermen bij de reddingsactie na de olievervuiling van 23 juni.