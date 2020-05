Lerares Nederlands in spe is duurbetaalde escortdame, maar nu even niet

Man met steekwond aangetrof­fen in woning in Rotterdam-Ooster­flank

7:04 De Rotterdamse politie kreeg van zaterdag- op zondagnacht een melding van een steekpartij in een woning aan de Port-Saidstraat in Rotterdam-Oosterflank. Bij aankomst troffen zij daar een gewonde man aan. Hij is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.