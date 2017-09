Zo staat er de Italiaanse vertaling van zinnen als ‘Niets is sterker dan dat ene woord’ en ‘Ik kom uit Rotterdam, ken je dat niet horen dan’. Nog eentje: ‘Mooie stad, maar Rotterdam is mooier’. En: ‘Verkoop je kaarten voor de wedstrijd?’



De kans dat iemand deze spoedcursus in de praktijk brengt is overigens erg klein, want Feyenoorders zijn niet welkom om volgende week bij het Champions League-treffen tegen Napoli aanwezig te zijn. Eigenaar van Salerno Travel en initiatiefnemer Felicia Giordano zegt vanuit Napels dat de actie vooral is bedoeld als ‘knipoog’.



,,Ik heb vrienden in Rotterdam’’, vertelt ze, ,,en die hadden al tickets gekocht. Die komen sowieso. Of ze het stadion inkomen, weet ik niet. Misschien als ze creatief zijn en niet voor problemen zorgen. En lukt het niet, geen man overboord. Dan maken we er toch iets moois van hier.’’ Of zij de enigen zijn, betwijfelt ze. ,,Ik denk dat er nu een paar honderd supporters komen, in plaats van een paar duizend.’’



Zelf had ze al wat rondgevraagd, en was tot de conclusie gekomen dat er niet aan kaarten is te komen. ,,Niemand zal ze aan Nederlanders afstaan, want de kaarten staan op naam. Dat risico wordt niet genomen.’’