Lespakket over eerwraak en huwelijksdwang effectief

VrijHeden, zoals het lespakket van de gemeente Rotterdam heet, omvat onder meer begeleiding voor docenten, confronterende toneelstukken voor leerlingen en nazorg. Afgelopen schooljaar zijn bij twintig Rotterdamse onderwijsinstellingen - van vmbo tot hbo - 5000 jongeren bereikt. Daarvoor reserveerde de stad 70.000 euro, waarvan nu 50.000 euro is uitgegeven.



,,Met dit lespakket maken we huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, achterlating in het buitenland en meisjesbesnijdenis bespreekbaar. En we leggen uit waar jongeren hulp kunnen zoeken als ze ermee te maken hebben", zegt projectleider Shantie Jagmohansingh van de gemeente. ,,Deze aanpak werkt", stelt zij. ,,We merken hoe lang leerlingen over de voorstelling napraten én dat zorgelijke signalen worden doorgezet naar de juiste personen."



Dat de genoemde problemen anno nu nog steeds bestaan, blijkt uit cijfers. Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond ontving in 2016 18 meldingen van huwelijksdwang en achterlating, 74 meldingen van eergerelateerd geweld en 7 van vrouwelijke genitale verminking. Vorig jaar werden 75 signalen genoteerd maar die zijn niet ingedeeld in categorieën. Waarschijnlijk zijn deze cijfers slechts het topje van de ijsberg.



,,Of het nou gaat om een vervolgopleiding of een partner... Een kind zou niet bang moeten zijn voor de gevolgen als hij of zij niet kiest wat de gemeenschap van hem verwacht", zegt Jagmohansingh.



En ja, soms zijn kinderen terecht bang voor de gevolgen. ,,De stap naar hulp kan daardoor heel moeilijk zijn maar daarom is het extra goed om te weten waar ze terecht kunnen met vragen en voor hulp. En om te weten dat ze niet alleen zijn."