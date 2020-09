Levend babykonijn met pootjes aan elkaar getapet in vuilnisbak gedumpt: ‘Onmenselijk!’

Jan Slagter brengt Ben Oude NijHuis onder bij Aafje. ‘Het is alsof ik mijn kindje nu achterlaat’

11:59 Jan Slagter doet zijn ‘kindje’, verpleeghuis Ben Oude NijHuis, na vijf jaar van de hand. De Omroep Max-baas zocht een nieuwe ‘moeder’ en vond die in ouderenzorginstelling Aafje. Dat neemt na een fusie per 1 januari het stokje over. ,,De afgelopen jaren zijn me niet in de koude kleren gaan zitten’’, zegt Slagter, die wel een rol als ambassadeur gaat vervullen.