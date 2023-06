Levenswerk van Richard verwoest door brand in zijn Bonaparte: 'Ik ben gewoon al-les kwijt’

Brand in café Bonaparte aan de Nieuwe Binnenweg geblust: rook trok naar bovenlig­gen­de woningen

In café Bonaparte aan de Nieuwe Binnenweg is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. De rook trok naar de woningen boven het pand. Die moesten door de brandweer worden ontruimd. Volgens de Veiligheidsregio was de brand rond 14.00 uur onder controle.