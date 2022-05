Lex en Willemijn gingen voor gezinshuis met tuin, en vonden een jaren 30-woning met glas-in-lood

Ondanks de oververhitte woningmarkt vonden Lex en Willemijn al binnen een jaar hun gezinsdroomhuis: een échte jaren 30-eengezinswoning in de rustige en kindvriendelijke wijk Schiebroek. ,,Ja, niet te geloven hè?” glundert ontwerper Lex Pott. ,,We hebben wel flink moeten overbieden. Maar dit huis, gebouwd rond 1932, bleek in zeer goede staat en vrijwel zónder gebreken. Dus we hoefden niet te klussen. Daardoor bespaarden we dure verbouwingskosten. We troffen het huis redelijk goed geïsoleerd aan, er lagen zelfs zonnepanelen op het dak. En de badkamer, gelukkig onze smaak, is drie jaar geleden door de vorige eigenaar volledig vernieuwd.”