Lezers vinden beslissingen over tramnet ‘ontluisterend’ en nog altijd kritiek op het pontje

Vijf medewer­kers naar ziekenhuis na chemische reactie in zwemschool Barend­recht

In een zwemschool aan de Flensburg in Barendrecht is zaterdagavond een irriterende damp vrijgekomen. Vijf medewerkers zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd vanwege irritatie aan de luchtwegen. Vier kinderen en twee ouders hebben zich bij de huisartsenpost gemeld.