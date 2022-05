Lezersactie: bekijk de finale op het AD-scherm bij de Erasmusbrug!

Feyenoord staat op 25 mei in Tirana in de finale van de Conference League! De eindstrijd tegen het Italiaanse AS Roma zal ongetwijfeld opnieuw tot een waar volksfeest in Rotterdam leiden.

Wil je dat meemaken? Kom de finale bekijken op het grootste scherm in de stad: op het Willemsplein, aan de voet van de Erasmusbrug. Lezers en volgers van het AD hebben tot vrijdagmiddag 14.00 uur exclusieve voorrang bij de kaartverkoop. Je kunt een ticket à 17,50 euro hier bestellen. Daarna wordt de kaartverkoop voor iedereen opengesteld, dus weer er snel bij.

Het terrein op het Willemsplein gaat 25 mei om 18.00 uur open, er is uiteraard alle gelegenheid om iets te drinken en te eten. Ook zullen in de uren voor de finale (die om 21.00 uur begint) artiesten optreden. Ondernemer Aziz Yagoub (eigenaar van onder meer poppodium Annabel in Rotterdam) is met zijn team wederom de initiatiefnemer.

In het voorjaar van 2017, het kampioensjaar van Feyenoord, organiseerde hij fanzones waarbij duizenden supporters de ontknoping in de eredivisie op een groot scherm konden volgen. Twee jaar later was de WK-finale van de Oranje-vrouwen te zien in het Vroesenpark, wederom een samenwerking tussen Yagoub en het AD.

,,Dat was steeds een groot succes,’' zegt Yagoub. ,,Toen Feyenoord vorige week de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille won, zijn we al begonnen om deze nieuwe plannen voor te bereiden. Uiteindelijk zijn we met behulp van de gemeente Rotterdam op het Willemsplein terechtgekomen. Met de Erasmusbrug, het water en de skyline aan de overkant is dat een magisch decor.‘’

,,Ik ben ervan overtuigd dat het net als bij de wedstrijden in 2017 en 2019 een geweldige belevenis wordt. Er is op het Willemsplein plek voor zo’n 5000 kijkers en iedereen heeft daar goed zicht op het scherm. Gelukkig kan het allemaal weer na Corona; met z’n allen een feestje vieren in de stad. En hoe bijzonder is het dat Feyenoord dan meteen in een Europese finale staat.’’

