Lichaam man (55) gevonden in woning Capelle: ‘Het was een superlieve vent’

updateDe politie heeft vrijdagmiddag in een woning aan de Kringdans in Capelle aan den IJssel een dode man (55) onder verdachte omstandigheden gevonden. Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek. Volgens een buurvrouw is het slachtoffer Knut, die al dertig jaar in dit huis woonde en geliefd was in de buurt.

Rond de klok van 17.00 uur meldde de buurtbewoonster dat zij het slachtoffer in zijn woning zag liggen. Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, bleek de man Knut overleden. Hij zou een Duitse achtergrond hebben. ,,Maar hij woonde hier al dertig jaar. Het was een topgozer, echt een superlieve vent. Zijn tuin was zijn lust en zijn leven. Hij hield erg van bloemen en planten’’, vertelt de vrouw die hem heeft gevonden. ,,We trokken regelmatig met elkaar op en wandelden samen in het Schollebos. We hebben woensdag nog samen gegeten.’’

Quote Ik vermoed dat hij voor de verkeerde de deur heeft geopend Buurtbewoonster

Toen ze eerst de hele donderdag en daarna vrijdag geen contact meer met hem kreeg, ging ze met een bekende naar zijn woning. Via de achtertuin keek ze in zijn woning. Hij lag in de slaapkamer, naast zijn bed. ,,We hebben gelijk 112 gebeld.’’ Onder meer de brandweer kwam af op de melding voor reanimatie, maar het slachtoffer was al overleden.

Verdacht

Agenten zetten de woning in de Capelse wijk Schollevaar af voor sporenonderzoek. De gevonden sporen maken het overlijden ‘verdacht’. De buurtbewoonster is overtuigd dat hij is vermoord. Waarom wil zij niet zeggen. ,,Ik vermoed dat hij voor de verkeerde de deur heeft geopend.’’

Wat er is gebeurd in de woning, is nog onduidelijk. De vraag of het om een misdrijf gaat of niet, kan de politie nog niet beantwoorden. ,,We kunnen zo'n onderzoek maar één keer goed doen’’, legt een woordvoerder de grote inzet van de recherche uit.

Quote Hij zat vaak op z'n bankie voor de deur. Daar had hij een gezellig plekje gemaakt Buren

Tranen in ogen

Sectie op het slachtoffer moet uitwijzen waaraan de man is overleden. Ook een speurhond is ingezet. Bij de woning staat een witte tent waar forensisch onderzoekers hun werk doen. Tot in de vroege avond waren ze bezig.

Meerdere buren krijgen tranen in de ogen als ze over hun buurman vertellen. Ze zijn duidelijk geraakt door zijn dood. ,,Hij zat vaak op z'n bankie voor de deur. Daar had hij een gezellig plekje gemaakt. Veel buren maakten dan even een babbeltje met hem’’, vertelt de een. ,,Hij hield echt de buurt samen’’, zegt de ander, die spreekt van nachtelijk bezoek dat soms per ongeluk op het verkeerde raam tikte. ,,Wie dat waren? Ik weet het niet.’’

Zoektocht camerabeelden

De politie is nog op zoek naar getuigen die de afgelopen dagen op of rond de Kringdans iets verdachts hebben gezien of gehoord. Ook is het verzoek aan iedereen die een camera heeft, zoals een deurbelcamera of dashcam, te kijken of hier iets op staat wat verband zou kunnen houden met dit overlijden. Een duidelijk tijdstip heeft de politie echter nog niet.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij het huurcomplex. Met voor het bankje waarop het slachtoffer vaak zat, nu verzet vanwege de tent van de forensische opsporing. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.