Lichaam vermoorde Vlaardinger Mustafa Ates werd gedumpt

De politie heeft aanwijzingen dat het stoffelijk overschot van de vermoorde Mustafa Ates (50) uit Vlaardingen dat 22 juli in Rijswijk werd gevonden, daar is gedumpt. Hij is vermoedelijk een dag eerder op een andere plek met geweld om het leven gebracht.

Dat is vandaag in Opsporing Verzocht door de politie bekend gemaakt. Waarom Ates, in Vlaardingen als Mus Beton bekend, in de Turkse gemeenschap dood moest en waar hij is omgebracht, is nog onduidelijk. Uit onderzoek is gebleken dat hij op de dag voor hij werd gevonden, tussen 11.00 en 19.00 uur moet zijn vermoord. De politie houdt de optie open dat zijn dood een link heeft met de dood van Zeki Yumusak. Deze 41-jarige beveiliger werd een paar dagen later in zijn auto in Rotterdam doodgeschoten.

Een jong stelletje dat zaterdagochtend 22 juli rond 05.00 uur de parkeerplaats aan de Van der Kooijweg in Rijswijk opreed, ontdekte het stoffelijk overschot. De man en vrouw zagen tot hun grote schrik twee benen uit de bosjes steken. Ze reden in paniek weg en waarschuwden kort daarna de politie.

Vrijdag 21 juli was het slachtoffer in de ochtend nog in zijn woonplaats gezien. Hij liep daar op de Schiedamseweg, droeg dezelfde kleding als waarin hij dood werd gevonden en stapte bij een rotonde in een witte personenauto.

Mus Beton

Zijn bijnaam Mus Beton dankte Ates aan zijn werk als klusjesman. Hij was vooral bezig met timmerwerk en dakisolatie. Hij kluste op een volkstuinencomplex in Vlaardingen en was regelmatig te vinden op een industrieterrein, eveneens in zijn woonplaats. Wat hij daar deed is nog onduidelijk. De politie heeft het vermoeden dat de man op één of andere manier in aanraking is gekomen met criminelen.

Inmiddels heeft het onderzoeksteam achterhaald dat Mustafa twee appartementen huurde aan de Westhavenkade in het centrum van Vlaardingen. Omdat hij er niet officieel stond ingeschreven, vergde het de nodige tijd voordat de woningen konden worden onderzocht. Na zijn dood bleken beide appartementen compleet te zijn leeggehaald en schoongemaakt te zijn. De recherche is bang dat daardoor belangrijke sporen zijn gewist.