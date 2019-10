Lichtere straf voor moordenaar van krantenbezorgster Anita van Dijk

De 33-jarige Schiedammer Biko M. is door het gerechtshof Den Haag een lichtere straf opgelegd dan de rechtbank eerder gaf. Het Hof heeft de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en tbs met dwangverpleging voor de brute moord op krantenbezorgster Anita van Dijk (51). Hij was door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar en tbs met dwangverpleging.

De straf is lichter uitgevallen doordat het Hof er vanuit gaat dat M. een psychose had toen hij in mei 2016 de moord pleegde. Dat was tijdens de behandeling van de zaak bij de Rotterdamse rechtbank niet aan de orde geweest, simpelweg doordat M. destijds niet mee wilde werken aan een onderzoek naar zijn geestelijke vermogen. De rechtbank had daardoor weinig informatie over de toestand waarin de verdachte tot zijn daden is gekomen.

Biko M. werd daarom volledig toerekeningsvatbaar geacht. In het hoger beroep heeft hij alsnog meegewerkt aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum. Daaruit is naar voren gekomen dat de Schiedammer vermoedelijk in een psychose heeft gehandeld en dat de moord hem in verminderde mate kan worden toegerekend. Hij had volgens het Hof dus beperkt inzicht in wat hij deed.

Poging tot afpersing

M. stak Anita van Dijk toen ze in de vroege ochtend van 13 mei 2016 op de Pasteursingel in Rotterdam haar krantenwijk liep, meerdere malen met een mes. Een week later bezweek ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen. M. werd tevens schuldig bevonden aan een poging tot afpersing van een toevallige voorbijganger. Dit gebeurde een paar minuten voordat Anita van Dijk werd aangevallen.

M. heeft altijd ontkend dat hij iets met de poging tot afpersing en de dood van de krantenbezorgster te maken had. In hoger beroep is op verzoek van de verdachte aanvullend onderzoek gedaan. Daaruit zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat iemand anders de verwondingen aan Anita van Dijk heeft toegebracht. Volgens het hof is er overtuigend bewijs dat B. en niemand anders degene is geweest die haar met een mes heeft gestoken.