Lichtpuntje voor Ikazia: banken en zorgverzekeraars geven ziekenhuis meer tijd om zaakjes op orde te krijgen

Luisa en Emiel doen hun werk in het ziekenhuis, maar stonden ook hun mannetje als militair

Hij is arts in het ziekenhuis, zij maakt deel uit van het chirurgisch team van het leger. Toch staan Emiel Caris en Luisa Bonanno samen in de operatiekamers (OK) van het Maasstad Ziekenhuis. En: allebei zijn ze meermaals door Defensie uitgezonden voor missies in Afghanistan. Door die uitwisseling kun je als patiënt zomaar een oorlogsveteraan aan je bed hebben staan.

5 augustus