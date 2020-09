Lidl draait ontslag van twaalf ‘snoepende’ werknemers terug: ‘Straf was disproportioneel’

Nieuwe woningen De Perken gaan bijna onder de hamer

25 september De online verkoop van nieuwbouwproject De Perken in Rotterdam-Hoogvliet gaat bijna beginnen. Op maandag 5 oktober gaan de woningen onder de digitale hamer. De Perken is een bijzonder nieuwbouwproject, want het splitst zich op in meerdere locaties in Hoogvliet.