Lief Extinction Rebellion, roep maar als ik kan helpen

Medewer­kers thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie trekken aan bel over wanbeleid: ‘Uitge­schol­den als we naar salaris vroe­gen’

Vorige maand viel het doek voor Elan Thuiszorg, dat actief was in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Hoog ziekteverzuim lijkt in eerste instantie de oorzaak, maar medewerkers zien dat anders: wanbeleid, zeggen zij. ,,Er is zelfs om geld gebedeld bij cliënten.”

10:00