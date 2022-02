Lief! Gorillamama Aya laat haar spruit dan toch zien aan het publiek

Mama Aya ligt rustig op haar zij, maar haar baby, daar is aanvankelijk nog spoor van te bekennen. Misschien dat ze haar kleine spruit nog even onder het stro verstopt en weg van het publiek houdt. Twee meter verderop houdt de wereldberoemde Bokito de boel ook in de gaten. Afgelopen week kregen ze, onverwacht, gezinsuitbreiding. Dat moet natuurlijk gezien worden.

Zijn de bezoekers die een kwartiertje in de rij hebben gestaan voor het gorillaverblijf dan helemaal voor niets gekomen? Nee hoor, want dan staat Aya plotseling op, waggelt ze en gaat ze zitten. Met haar rug tegen het raam, maar van de zijkant kun je toch mooi een glimp opvangen van het kleintje.

Geen naam

Klein lijfje, klein koppie. Ze drinkt bij mama Aya. Even later pakt Aya haar baby op, om een meter verder op te gaan zitten. Geen moment verliest ze haar baby uit het oog. Altijd tegen haar aangedrukt. Aya kijkt er geregeld naar en geeft liefdevol een aai over het bolletje. Zo vult Aya haar dag. Het kleintje, het geslacht is nog onbekend, is haar vierde nakomeling. Voor papa Bokito is het alweer nummer tien. Hoe het beestje heet? Geen geslacht, dus nog geen naam.