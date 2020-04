Lief! Oma Jopie (99) krijgt ‘haar’ politiepaarden op bezoek voor een suikerklontje

Jopie kan er een dag later nog niet over uit. ,,Mijn dochter die gisteren bij me op bezoek was, keek toevallig uit het raam en zag beneden de bereden politie staan. De agenten zwaaiden naar me en ja, toen moest ik natuurlijk naar beneden. Wat bleek? De agenten waren in het park aan de overkant geweest en dachten: ‘Jopie woont in de buurt, we gaan haar even gedag zeggen.‘’