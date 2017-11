'Liefde in de vorm van misbruik'

,,Het is een bijzonder aangrijpend verhaal", zegt de officier van justitie even later, voordat ze twee jaar celstraf tegen Hans B. eist. ,,Ik moest denken aan die films over waargebeurde verhalen, van die films waar je dan de volgende dag op je werk nog over praat. En waar iedereen van zegt: hoe kán dat? Het verhaal van Natasja is zo'n verhaal." Natasja ontmoet Hans B. in een buurthuis in Rotterdam-Zuid. Hij geeft haar aandacht, dat vindt ze fijn. Maar op haar 13de wordt ze door hem verkracht, vertelde ze twee jaar geleden aan deze krant. Ze verbreekt het contact, maar valt daarna opnieuw voor de veel oudere man. Hij geeft haar aandacht. Als ze met vakantie is met familie op de camping in Brabant, spreekt ze met hem af. B. verkracht haar daar weer.

Broer

Ze zegt niets tegen haar familie. Natasja gaat met haar broer naar de politie, maar die weet niet dat het dna dat de politie vindt van Hans is. Pas jaren later, in 2015, is er een dna-match. Hans B's dna zit dan in het register, omdat hij veroordeeld is voor een drugsdelict. En dan stapt Natasja naar de politie. Het is tijd om haar verhaal te vertellen.



,,Ik heb mezelf heel lang de schuld gegeven", zegt Natasja in de rechtbank. ,,Toen ik 13 jaar oud was, leek ik een stoere meid, maar van binnen was ik bang en onzeker. Jij hebt mij bewerkt en naar je hand gezet. Je haalde me uit de klas toen ik in de eerste van de middelbare school zat om vieze spelletjes met me te spelen." Ze werd misbruikt, gedrogeerd, bedreigd en geslagen, vertelde ze twee jaar geleden al.



Als ze zwanger raakt, gaat Hans B. met haar naar een abortuskliniek. ,,Ik vond haar te jong om moeder te worden", zegt hij tegen de rechters. Later raakt ze nog een keer zwanger. Ze krijgt een zoon, die nu 13 jaar oud is. Natasja vertrekt uiteindelijk bij Hans als ze 18 is en hij haar zoontje begint te slaan. ,,Wat moet ik tegen hem zeggen over wat er is gebeurd?" huilt ze nu.