Liefdevolle hereniging van Dordtse zwanen is internethit

Een medewerker van de Dierenambulance brengt de vrouwtjeszwaan terug naar waar ze een tijd ervoor gevonden is. Het beest had botulisme en is bij de Rotterdamse Vogelopvang Karel Schot verzorgd dat ze weer beter was. De zwaan was overduidelijk dolgelukkig om weer herenigd te worden met haar partner. Haar kroost zat een stukje verderop in het water.