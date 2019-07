Liefste wens van ernstig zieke Gabriëlle gaat in vervulling: trouwen met haar Nordin

Twee jaar geleden werd er bij Gabrielle Wouters slokdarmkanker ontdekt. Na een chemotherapie herstelde ze daarvan. Maar de kanker keerde terug. ,,Mijn herstel ging eigenlijk heel goed. Totdat ik een bult op mijn rug voelde. Het was foute boel. Twee maanden geleden ontdekten ze twee uitzaaiingen.’’ De Capelse weet nog niet wat haar te wachten staan en of genezing realistisch is. ,,Tot die tijd blijven we hopen. We geven niet op.’’