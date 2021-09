‘Liegende’ H&M doelwit van demonstranten: ‘Klanten weten niet dat ze worden voorgelogen’

binnenkijken Joke (62) en Marc (56) wonen in droomhuis langs het water: ‘Waren meteen verliefd op deze woning’

9:00 Het was altijd hun droom om in een huis langs het water te wonen. Bijna 30 jaar geleden kwam deze droom voor Joke (62) en Marc (56) van ’t Veer uit. Ze wonen al jaren met veel plezier langs de Rotte in Rotterdam Terbregge in een huis dat ze eigenhandig verbouwden met tweedehandsmaterialen. Met als resultaat een woning waar iedereen zich thuis voelt en waar het geregeld zoete inval is.