'Liever geluidshinder dan afwachten totdat er een dode valt'

We bellen het alarmnummer. ,,Waar is de bestuurder?'', vraagt iemand. ,,Gevlucht. Deze auto is vast gestolen'', zegt een buurman. Gehuurd, blijkt later. En de chauffeur was op de vlucht.



Maar daar gaat het me nu niet om. Dit was niet het eerste auto-ongeluk op de Brede Hilledijk. Eerder sloeg precies op dezelfde plek een auto over de kop. De reden: auto's racen hier door de straat.