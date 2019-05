Ligt er een bom onder de Euromast of bij de Kuip? Check het hier!

Niet lullen maar poetsen, dat vieren we met de Opbouwdag

16:45 Rotterdam is hot. Even chauvinistisch: dat is logisch, maar weet je ook hoe en waarom Rotterdam zo‘n leuke stad is geworden? Geen toekomst zonder verleden, dat werk. Daarom is er de Opbouwdag. Het evenement rond de wederopbouw is nog klein, maar heeft alles in zich om uit te groeien tot dé dag waarop we vieren hoe trots we zijn op onze stad.