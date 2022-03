Lijsttrekker Richard Moti (PvdA): ‘Er is niets mis met wonen in een sociale huurwoning’

Als u in het college komt, wat is dan het belangrijkste dat u wilt bereiken?

,,Dat we een stadsbestuur krijgen dat op basis van vertrouwen met de bewoners samenwerkt. Juist met wat er nu in Oekraïne gebeurt, is het belangrijk dat we naast elkaar staan. We zien de effecten al in Rotterdam: van de opvang van vluchtelingen tot stijgende energieprijzen. Solidariteit is nu onze grootste opgave.”