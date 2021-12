Lil Baby en Lil Durk gestrikt voor Oh My!-festival in de Kuip

Liefhebbers van hiphop, R&B en rap hebben wat om naar uit te kijken. Tijdens de eerste editie van Oh My in de Kuip staan niet de minste namen op het programma. Zo is Lil Baby al meerdere keren genomineerd voor een Grammy en werd hij vorig jaar door Apple Music uitgeroepen tot Artiest van het jaar.

Het Oh My!-festival dat al sinds 2016 bestaat, werd voorheen in het Amsterdamse Arenapark gehouden. Maar de mogelijkheden voor uitbreiding waren beperkt. Een verhuizing naar Rotterdam was - volgens de organisatie een logische keuze. ,,Rotterdam is altijd street culture minded geweest, het is de stad waar hiphop groot werd en nog altijd populair is. De stad is multicultureel, met meer dan 170 nationaliteiten. Daarbij past een groot R&B, hiphop, rap & afrobeats.’’