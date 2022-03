Lingyi (7) en Yuewen (11) oefenen uren voor finale van grote nationale pianowedstrijd: ‘Best wel spannend’

Capelle aan den IJssel zet de deur wijd open voor vluchtelin­gen uit Oekraïne: ‘Hartver­war­mend’

Ook Capelle aan den IJssel zet de schouders onder de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds vorige week zijn de eerste twaalf personen ondergebracht in het NH Hotel in Capelle en het Campanile hotel in Rotterdam. Daarnaast wordt een kantorencomplex op bedrijventerrein Rivium gereed gemaakt als nood- en crisisopvang. Daar kunnen nog eens 200 vluchtelingen terecht.

21 maart