Lintjesregen 2022: bekijk hier wie een lintje krijgt in Rotterdam en omgeving

lintjesNa twee coronajaren kan het eindelijk weer als vanouds. Er worden vandaag ruim 3000 Nederlanders onderscheiden met een lintje. Zij ontvangen een onderscheiding omdat ze een bijzondere daad hebben verricht, lange tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan of een speciale militaire prestatie hebben geleverd. Kijk hieronder wie er in jouw gemeente een lintje hebben gekregen.

Rotterdam

Menno van Gorp werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij staat bekend als professioneel breakdancer. Hij won het hoogst haalbare en daarnaast is hij ambassadeur van het Slumdance Africa Project in Kenia.

Ron van Zeeland-Kruijt is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij is actief voor erkenning en acceptatie van de LHBTIQA+ gemeenschap en op gebied van aidspreventie, buddyzorg en de strijd tegen anti homogeweld.

H. van Hennik werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich zowel professioneel als vrijwillig in voor het onderwijs en geeft begeleiding aan hoogbegaafden.

C. Vreugdenhil is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is de oprichter van de Asian Foundation, dat straatkinderen in Mongolië een veilig huis biedt.

P.J.M. Pietermaat is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij werkte schoolmaatschappelijk werker en heeft veel ouders uit een moeilijke situatie geholpen.

Turan Yazir werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is actief als CDA-politicus, bestuurder en vrijwilliger. Hij is momenteel lid van de raad van toezicht bij ROC Zadkine.

W. Lans is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Ze was actief voor de bewonersorganisatie Liskwartier en ze is medeoprichter van Stichting Hofpleintrein Rotterdam.

J. Pierwijer is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich in voor de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek, via Bewonersorganisatie 110-morgen en Huis van de wijk Arcadia.

A. van Tol-van den Berg werd lid van de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vrijwilliger op de Heijbergschool Rotterdam, actief bij de Oranjevereniging Breedveldsingel en de Stichting Asian Foundation Rotterdam.

M. Yildiz is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich belangeloos en intensief voor de Afrikaanderwijk inzet. Ze is mede-initiatiefnemer van het theehuis dat vrouwen een veilige ontmoetingsplek biedt.

M.J. van Mourik is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft in Peru het Tony Molleapaza Rojas Kinderziekenhuis opgericht voor kinderen met kaakproblemen.

R.J. Puper is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van verpleeghuis Smeetsland en bestuursvoorzitter van NVM Rotterdam Zuid-Holland Zuid.

W.A. Kloosterhof werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Ze zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben na een inbraak, zedenzaak of overval.

E. van der Tas-Geleijns is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij vrijwilliger is bij de Hervormde Vrouwendienst van de Credokerk. Zij zet zich ook in voor de voedselbank.

Judith Donata-Wever is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Zij is medeoprichter en bestuurslid van stichting Zomercarnaval Rotterdam. Ook is ze actief voor Stichting Migranten Omroep Mozaïek en Rotterdam Unlimited Stichting Dunya.

J. Yang werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze zet zich onvermoeibaar in voor Nederlands-Chinese ouderen. Zij is vicevoorzitter van Stichting Chun Pah Rotterdam.

J. Latorre-Wiendels is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat ze patiënten en verpleegkundigen van de afdeling Oncologie van het Ikazia Ziekenhuis bijstaat. Ook is ze vrijwilliger bij verpleeghuis Sonneburgh.

A. Soek werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was mantelzorger en hij is oprichter van de Niet Rokers Bridgeclub Alert.

T. Karişli is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Bij de uitvaart verzorgt hij de rituele bewassing en de uitvaartdienst.

M.A. Nieuwenhuize is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat hij vrijwilliger is bij Stichting Kinderkampen Rotterdam. Hij zich ook in voor Dreamnight at the Zoo en de Roparun.

W.L. Verschuur is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is actief voor de Open Hof kerk. Hij is Hoofdkoster en algemeen bestuurslid van de Stichting Kerken Ommoord.

G.M.A. Bos is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden omdat hij zich inzet voor Ommoord. Hij is medeoprichter van de Wijktuin.

A.M. Bos-Krijgsman ontvangt haar Koninklijke onderscheiding voor haar inzet in Rotterdam-Oost. Zij heeft in 1982 de Ouderensoos Levensvreugd opgericht en houdt bijeenkomsten voor ouderen in Oud Verlaat.

M. Damen-Muijzer is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 1994 actief voor de wereldwinkel in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gursel Canibek is lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Hij organiseert sport- en spelactiviteiten en begeleidt jongeren.

A.W. Eras ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als vrijwilliger bij Bridgevereniging Prins Alexanderstad, hospice De Regenboog en Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum.

A.M. Jongmans-Mol is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat zij zich al 40 jaar inzet voor het Leger des Heils Rotterdam. Ook was zij leider van de Ouderensociëteit.

G.H. Moerman is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte als leerkracht op basisschool De Sleutel en zette zich na werktijd in voor de leerlingen. Hij is ook actief voor de Evangelische Gemeente De Brandaris.

Jaap van Meerkerk is lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele rollen voor de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Ook is hij actief als vrijwilliger en erelid van de Schaakvereniging Erasmus.

S. van Rijswijk ontving haar onderscheiding voor haar inzet als vrijwilliger voor de bewoners van Verpleeghuis Blijdorp. Zij hielp mensen met fysieke beperkingen en dementie.

M.M.J.S. Spuijbroek-Cok is lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij al 30 jaar actief is voor de Alexanderkerk. Ze was diaken, ouderling en lid van de MeeLeefDienst voor kwetsbare en eenzame ouderen.

T.B. Hofman-Vos is lid in de orde van Oranje-Nassau geworden. Zij is oprichter, lid en vrijwilliger van Badminton Club Asterix.

Hoogvliet

F.P. Bos-van Doeselaar werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is actief bij het Noodhulpteam en het Team Collegiale Ondersteuning. Ze steunt patiënten op de afdeling interne oncologie en hematologie van het Erasmus Medisch Centrum.

M. Fontijn is lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was vrijwilliger bij tennisvereniging LTC Hoogvliet. Ook is ze voorzitter van Villa Vonk.

W.J.L. de Gee is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij stopt tijd, liefde en aandacht in de oude Stoomzeesleper de Furie van Stichting Hollands Glorie.

Capelle aan den IJssel

Auke de Boer werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn werk voor het IJsselland Ziekenhuis. De Boer is ook medeoprichter van de Rotaryclub Capelle en is nog steeds actief bij Golfclub Capelle, Stichting Roparun en het inloophuis De IJssel.

Willeke Ravenna-Klein is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet als klokkenluider van de toeslagenfraude bij een kinderopvangorganisatie. Zij was de schakel tussen gedupeerde ouders en de gemeente. Ze is de steun en toeverlaat voor veel Capelse gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Ferry Corsten uit Capelle werd Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is muziekproducer en DJ en wordt gezien als een van de pioniers van de trancemuziek. Corsten assisteert en begeleidt Nederlandse DJ’s en artiesten. Hij zette zich in als vrijwilliger in voor WarChild, Rode Kruis , Wereld Natuurfonds en Giro 555. Hij was ambassadeur van de vrijheid.

Petra Eijkhout is lid in de Orde van Oranje-Nassau door haar vrijwillige inzet bij EHBO-vereniging Kralingseveer. Ze was hier voorzitter en instructeur Kinder-EHBO en sportletsels.

Christien Hetharia werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vrijwillige inzet voor Vereniging Perkumpulan Anak-Anak Leparissa-Leamahu. De vereniging van Molukkers uit het dorp Oma op het eiland Haruku. Ook was zij vrijwilliger bij het Moluks Historisch Museum.

Ria Hordijk is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vrijwillige inzet bij de Gereformeerde Kerk. Ze organiseert ouderochtenden en is secretaris van Stichting Sarfath, die kerkelijke gemeenten in Roemenië en Moldavië ondersteunt.

Jessica Sander-Crooijmans is lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet bij de Scoutinggroep Hendrik van Halewijn in Capelle en als kampstaf bij Scoutcentrum Rotterdam.

Theo van Santen ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet bij Stichting Buurtwerk Rotterdam, Stichting Aafje Schiehoven, Stichting Kennismakelaars Torenhof in Capelle en Stichting Makers en Doeners Rotterdam.

Liesbeth Scheerhoorn is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vrijwillige inzet bij de spaanstalige gemeenschap in Rotterdam.

Sonja Tobé-Hoogeveen is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden voor haar inzet bij VV Capelle.

Henk Tresfon ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet bij de Vereniging voor Beheer en onderhoud Akkerdot in Capelle.

Pia Volwerk-de Vries is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontvangt haar onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij de atletiekvereniging PAC Rotterdam en Galazo Sports Nederland.

Anita Vos-Woerdenbach is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden door haar inzet bij Hockey Club Capelle als trainer, scheidsrechter, coördinator en jonge kinderen leert kennismaken met de sport.

Simone de Vries-Roord ontving haar Koninklijke onderscheiding is senior kinderverpleegkundige bij het Sophia Kinderziekenhuis van het Erasmus MC in Rotterdam.

Truus van de Wateringen-van de Hoek is lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar inzet bij de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Capelle en bij woonzorgcentrum Amandelhof in Capelle.

Ridderkerk

Hans Sloot werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft de intensive Care-zorg in ziekenhuizen in Nederland en België tot een hoger plan getild.

Wilma Bracke-van Wingerden is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze was vrijwilliger voor de voedselbank en organiseerde activiteiten voor de leerlingen van basisschool De Wingerd.

Wim Buijing werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is de initiator van Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer en beheerder van het gebouw.

Anja de Geus-Brinkers is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Zij was mantelzorger en is nu bestuurslid en secretaris van Tennisvereniging ‘t Donckse Bos. Ook coördineert ze de verjaardagstas bij Kledingbank Ridderkerk en is ze allround vrijwilliger bij Derby Zwijndrecht.

Coby van Houdt-Los is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is actief in de Maranathakerk en ze is vrijwilliger in de boekhandel De Kandelaar. Daarnaast was ze actief voor het Passion in Hummelo.

Maarten de Keizer is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij zat in de ondernemingsraad van PCM Uitgevers, was vrijwilliger bij Sport en Welzijn en was hij bestuurslid van bewonersraad Progressie van Wooncompas.

Douwe Rink en Marian Rink-van Hattem kregen een Koninklijke onderscheiding voor langdurige pleegouderschap. Mevrouw Rink was voorzitter van de Pleegouderraad.

Adri Kampman-Timmer werd lid van de Orde van Oranje-Nassau. Ze is lid van de Historische Vereniging in Hardinxveld-Giessendam, vrijwilliger bij de Maranathakerk en mede-presidente bij vrouwenorganisatie Passage Rijsoord.

Sylvia Timmerhuis is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Zij was vrijwilliger voor Stichting Kinderopvang Ridderkerk, waar ze voorzitter van de Raad van Toezicht was.

Barendrecht

Tjaard Barnard werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is predikant in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Daarnaast heeft hij een grote reeks van publicaties uitgebracht en verdiept hij zich in maatschappelijke vraagstukken.

S. Atas is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vrijwilliger bij Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. Op scholen geeft hij op vrijwillige basis computerlessen aan kinderen.

C.M. Bode werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij werkt in het Maasstad Ziekenhuis en is als vrijwilliger actief bij de Opstandingskerk Rijsoord en Hospice De Reiziger.

J.H. Bosman is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich heeft ingezet als vrijwilliger bij Exodus, Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel in Strijen, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Barendrecht en de Soepbus Rotterdam.

E.J.O. Kompanje is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij is op vrijwillige basis conservator en taxidermist bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hij leidt ook vrijwilligers op.

M.G.M. van Wilgenburg is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was werkzaam bij het Klinisch Chemisch Laboratorium van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en verschillende schaakverenigingen.

Albrandswaard

Han Simonse uit Poortugaal is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden, omdat hij 30 jaar onafgebroken vrijwilliger is. Hij zet zich in voor het kasteel van Rhoon.

Lansingerland

P.J.M. Engelen werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

M.R.E. in ‘t Veen-van Winden is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden

F.J.J. Daniels-Dijkstra is lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ria van der Burg-van Leeuwen werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

C.M.J. de Veld-van Winden is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Margreet Kliffen-van der Voorn is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.D. Poot werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

H.C. Moerman is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Krimpen aan den IJssel

Marrigje Goudriaan-Rijkaart en Jacobus Goudriaan zijn beide benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Goudriaan zette zich in voor de activiteitenavonden bij woonvoorziening Zwaluwhof van de Stichting Pameijer. Ook is ze vrijwilliger bij het verpleeghuis Tiendhove, bij de Stichting Oost Europa Zending, bij de Protestantse wijkgemeente ArkRank en het Kerkkoor Krimpen aan den IJssel. Haar man is vrijwilliger bij VV-Spirit, de Voedselbank Krimpen en vervoert inwoners van Gezondheidscentrum Krimpen naar het ziekenhuis.

Nicolaas Feijenbuik is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij was vrijwilliger bij voetbalvereniging DCV, Scouting St. Bonifaas, Nationale Vereniging de Zonnebloem. Hij is nu vrijwilliger bij de Vereniging Golfpark Crimpenerhout en bij de lokale bridgevereniging.

Ouderkerk aan den IJssel

Rinus Dullaart is lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet bij VV-Spirit. Hij werkt mee bij de club en hielp bij de bouw van het clubhuis en tribune. Verder is hij vrijwilliger bij IJsclub Eendracht Maakt Macht. Bij het Shantykoor De IJsselmannen is hij zanger en ‘technische man’.

Joop de Heer is lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden voor zijn betrokkenheid bij de Jeugdnatuurwacht en de EHBO. Hij was actief als diaken in de Rozenlaankerk en in de IJsseldijkkerk, zette hij zich in voor woningbouwstichting Samenwerking en voor scouting Christiaan de Wet.

Zuidplas

Cor de Haan en Greet de Haan-Pronk ontvangen beide een Koninklijke onderscheiding voor het gezamenlijk kosterschap in de Ontmoetingskerk van Capelle. Meneer De Haan is ook lid en penningmeester van het kerkkoor Credeo Singers. Mevrouw De Haan-Pronk was vrijwilliger in het winkeltje van Verpleeghuis Rijckhove. Nu is zij werkzaam bij woonzorgcentrum Meander in Nieuwerkerk.

Johan Knoester ontvangt zijn koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten bij de Historische Vereniging Nieuwerkerk. Momenteel is hij bestuurslid educatie en geeft hij lezingen voor ouderen, kerkgenootschappen en voor publiek in de bibliotheek.

Agnes van der Aa ontving een koninklijke onderscheiding voor haar grote betekenis voor lotgenoten die leven met kanker. Ze startte als vrijwilliger toen zij bij De Klup in Gouda activiteiten organiseerde voor mensen met verstandelijke beperkingen. Nu is zij vrijwilliger in het hospice IJsselthuis en opende zij een inloophuis voor mensen met kanker.

Truus Burger-den Haag ontving een koninklijke onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk bij ouderenbond PCOB. Zij is betrokken als bestuurslid bij verschillende koren. Ook is ze actief voor het Koningin Wilhelmina Fonds en bezoekdame bij de lokale afdeling van Stichting de Zonnebloem.

Jeannine den Hollander-van Haaren ontving haar lintje voor haar inzet bij de waterscouting Zeeverkennersgroep De IJssel. Verder organiseerde zij collectes en droeg ze bij aan de Jeugdvakantiespelweek in de gemeente.

