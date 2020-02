LIVE| Atletiektrainer Jerry M. kocht lingerie voor minderjarig meisje: ‘Ik vond het leuk om te geven’

De zaak zorgde voor veel ophef, omdat de verdachte liefst 35 jaar actief was als atletiekcoach in Den Haag, Rotterdam en Barendrecht. In de jaren 80 zou hij zelfs enkele atletes zwanger hebben gemaakt, maar die zaken zijn inmiddels verjaard. Er is in al die jaren nooit aangifte tegen M. gedaan.



M. legde anderhalf jaar geleden een bekentenis af bij het Instituut Sportrechtspraak, waarna een politieonderzoek volgde. Vier vrouwen deden aangifte tegen de atletiektrainer die in april vorig jaar twee weken vast zat.