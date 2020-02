LIVE: Atletiektrainer Jerry M. voor de rechter voor plegen van ontucht met minderjarige atletes

Politie betrapt automobi­list zonder geldig rijbewijs, maar met mes en onder invloed

8:03 De politie heeft gisteren in het centrum van Rotterdam een automobilist aangehouden die een mes bij zich had. Ook bleek de bestuurder voor de zevende keer in een jaar tijd met een ongeldig rijbewijs achter het stuur te zitten. Maar dat was nog niet alles, want hij was onder invloed van drugs.