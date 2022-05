LIVE | Chaos in Marseille door noodweer en te weinig bussen, politie gebruikt traangas

Duizenden supporters zijn naar Marseille getrokken om hun Feyenoord naar de finale in Tirana te schreeuwen. Wie thuis bleef, hoeft niet thuis te kijken maar kan in kroegen en op pleinen feest vieren . Het is een dag waarop voetbalgeschiedenis kan worden geschreven.

Een hoosbui in Marseille heeft donderdagavond voor chaotische taferelen gezorgd in de zogeheten fanzone in Marseille, waar supporters van Feyenoord zich ophielden voor de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord. Supporters van de Rotterdamse club zochten een plek om te schuilen voor de regen. Op het strand waar de fanzone was, was er niets om onder te schuilen, waarop de ongeduldige Feyenoordfans door de afzetting braken.

De Franse politie probeerde vergeefs om de Nederlanders binnen de hekken te houden en vuurde daarbij traangas af. Een groep vond een paar honderd meter verderop een schuilplaats in de overdekte galerij van een winkelcentrum. Die fans maakten zich zorgen of ze nog op tijd voor de aftrap van de wedstrijd in het stadion zouden komen.

Een grote groep van meer dan duizend mensen is inmiddels begonnen aan een wandeling naar het stadion, dat zo’n 3 kilometer verderop ligt. De paar honderd achterblijvers gaan met de bus. Voor de hoosbui losbrak waren al ruim vijfhonderd supporters naar het stadion gebracht. Het was de bedoeling om de fans ruim drie uur voor het begin van de voetbalwedstrijd in groepen geleidelijk per bus naar het Stade Vélodrome te brengen. De komende uren zouden alle ruim 3200 aanhangers van de Rotterdamse club naar het stadion moeten gaan.

De fans hebben de middag doorgebracht in de speciaal voor hen ingerichte fanzone aan het regenachtige strand van Marseille. De dag verliep tot nu toe zonder grote incidenten. Volgens Rotterdamse agenten die hun Franse collega’s terzijde staan, hebben de meeste fans zich “voorbeeldig gedragen”.

Magie van Milaan

Twintig jaar geleden stond Feyenoord de laatste keer in een Europese halve finale. Vandaag hoopt het legioen de magie van Milaan 2002 ter herhalen in Marseille. De supporters hopen dat de droom van de Road to Tirana uitkomt in het Vélodrome, waar om 21 uur de aftrap is.

Op het strand is een fanzone, waar vanaf 16 uur de eerste bussen vertrokken naar het stadion. De Franse autoriteiten maken zich zorgen over de duizend of meer supporters zonder een kaartje.

De harde kern heeft aangekondigd bij de Vieux-Port te verzamelen en naar het stadion te lopen. De avond voor de wedstrijd waren er tien arrestaties, van wie zeker vijf Fransen. Ook was er minstens één gewonde Feyenoordsupporter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.