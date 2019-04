LIVE: Eerste lopers van NN Marathon Rotterdam zijn onderweg

Putters­hoek­se Zoë (10) is snelste bij de Kids Run

6 april De 10-jarige Zoë van Gils uit Puttershoek was vandaag de allersnelste bij de NN Kids Run in Rotterdam. Niet alleen kwam ze als eerste over de finish op de Coolsingel in de leeftijdscategorie van 9 en 10 jaar. Maar ze liep ook snelste kilometer van alle 2424 deelnemertjes.