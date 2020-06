LIVE | Ernstig zieke James B. onbereikbaar voor rechtszaak verdenking misbruik 12-jarig meisje

Toen B. verleden jaar juni in Nederland aankwam, reisde hij direct naar Rotterdam. Na het inchecken in het Hilton Hotel ontmoette hij de scholiere op Centraal Station. Zij kreeg de sleutel van de kamer om daar heen te gaan. Twee dagen later werden de twee ontdekt. De politie had de hulp van het publiek ingeroepen door een Amber Alert te versturen voor het meisje. Ook werden foto’s van B. verspreid, onder meer gemaakt op Schiphol.



Als de straf hoger uitvalt dan de tijd dat B. al in de gevangenis heeft gezeten, is de kans klein dat B. deze vanwege zijn ziekte alsnog zal uitzetten. ,,Natuurlijk, kijkend naar de vreselijke inhoud van de aangifte is de eerste reactie: Hij moet gestraft worden. De familie wil ook dat hij een straf krijgt en uitzit, maar nu vinden zij vooral dat B. moet kunnen sterven in de nabijheid van zijn familie’’, zei de advocaat van het meisje hierover eerder.