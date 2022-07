LIVE | Feest is losgebarsten: kleurrijke Straatparade Zomercarnaval trekt door Rotterdam

Automobi­list rijdt in op voetganger: slachtof­fer zwaarge­wond naar ziekenhuis

Een automobilist is donderdagmiddag op een man ingereden op een fietspad in Rotterdam-Zuid. Deze persoon raakte daarbij zwaargewond. De automobilist reed na het incident door. Er is inmiddels een man aangehouden, maar het is niet duidelijk of hij ook de automobilist was, zegt de politie.

