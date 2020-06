LIVE | Gespannen weerzien trouwstoetmepper en agent: ‘Ik wil wat van mijn leven maken’

Verdachte van dodelijke steekpar­tij in Rozenburg: ‘Het was een noodlottig ongeval’

14:20 De 34-jarige Rotterdammer die ervan wordt verdacht zijn 32-jarige ex-vriendin in Rozenburg eind december vorig jaar te hebben doodgestoken, heeft verklaard dat het om een noodlottig ongeval gaat. Justitie denkt vooralsnog meer aan doodslag, bleek vandaag tijdens een regiezitting in Dordrecht, waarbij de verdachte afwezig was. Het slachtoffer had drie zonen en een dochter en woonde er pas sinds kort.