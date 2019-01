LIVE: Herdenking doodgeschoten rapper Feis begint in Rotterdam-West

Rotterdam­mer krijgt boete voor an­ti-homofolder: ‘ik kwam op voor mijn geloof’

15:18 Een Rotterdammer (41) is vandaag veroordeeld tot een boete van 500 euro of tien dagen celstraf voor het verspreiden van folders die beledigend zijn voor homoseksuelen. Ook twee mannen uit Den Haag stonden terecht. In de folder werd een verband gelegd tussen homoseksualiteit en kindermisbruik.