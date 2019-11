LIVE: Joël S. weet niet waarom hij Sarah doodstak. ‘Ik kan niet eens tegen bloed’

column Hoort u het ook zo vaak? Marcel is mateloos geïntri­geerd door de modeterm joe!

11:06 Hoort u het ook zo vaak: joe! In de tram, op de Lijnbaan, in Alexandrium. Joe! Een modeterm, kittig, vluchtig. Een verbastering van 'ja' - althans, dat vermoed ik. Of beter: oké. Ik hoor joe hier, ik hoor joe daar, ik hoor joe overal. Het is een ware plaag. Joe!