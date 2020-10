LIVE | Justitie eist werkstraf voor ex-model Talitha van Zon vanwege verzekeringsfraude

Centraal staan vier rekeningen van een luxe kliniek in het Engelse Kent. Van Zon diende deze tussen 1 juli 2010 en 14 april 2011 bij haar verzekeraar in. Fraude, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Zij betoogt dat het voormalig model in die periode gewoon in Nederland was en de rekeningen dus helemaal niet kón declareren.