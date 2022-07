LIVE | Kleurrijke Straatparade Zomercarnaval trekt door Rotterdam

Grote drukte bij opwarmen voor Zomercarna­val: persoon raakt zwaarge­wond bij steekpar­tij

Met ontelbare kleine lichtjes was de nieuwe Lighting Parade vrijdagavond een fonkelend voorproefje voor het Zomercarnaval. Er waren honderden feestvierders op de been op de Coolsingel. In de grote drukte vond een steekpartij plaats, waarbij één persoon zwaargewond raakte.

0:36