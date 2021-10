LIVE | Lopers van start bij 40ste editie van de Marathon Rotterdam, Aboutaleb gaat handen schudden bij finish

Rotterdam van Toen Dit was dé plek om je leeshonger te stillen in IJsselmon­de

23 oktober Geweldig toch? Eén raadplaat, drie potentiële oplossingen. Want we konden de vele reacties van onze enthousiaste lezers deze week verdelen in drie groepen: de eerste was ervan overtuigd dat het wijkgebouw De Larenkamp was, bij de Slinge. De tweede ging voor De Klimmende Bever in IJsselmonde en de laatste afvaardiging kwam met een gebouw in het verre Spijkenisse, naast de Marrewijkflat. Als dat maar niet vechten wordt, dachten wij nog.