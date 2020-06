LIVE | Massale opkomst demonstratie in Rotterdam: politie roept op afstand te bewaren



Het is heel erg druk bij de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Het Willemsplein, de kades en de brug staan vol met mensen die demonstreren tegen racisme en politiegeweld. De organisatie roept de actievoerders herhaaldelijk op afstand te houden. Maar dat is lastig. Aanleiding voor de serie Black Lives Matter-demonstraties in Nederland en elders in de wereld is de dodelijke aanhouding van George Floyd afgelopen week in Amerika.