Live: Overleg met bezoekers over crisis in Essalam Moskee

De Essalam Moskee is al jaren het toneel van juridische conflicten. Een deel van de Marokkaanse bezoekers, die de Essalam ooit hebben opgericht, wil meer invloed in de moskee. Het is nog onduidelijk of de Al Maktoum Foundation de exploitatie van het bouwwerk op Zuid blijft betalen. De Moslimkrant meldt op basis van een bron dat dit wél de bedoeling is, Van der Blom meent echter dat de geldkraan is dichtgedraaid. De huidige secretaris bevestigt dat er inderdaad geen geld meer binnenkomt van de Arabieren.