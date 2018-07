Live: Parade Zomercarnaval duurt extra lang op nieuwe route

LiveblogHet Zomercarnaval 2018 is losgebarsten in Rotterdam. De kleurrijke parade van queens, dansers en andere deelnemers van de in totaal 22 carnavalsgroepen lopen door het centrum van de Maasstad. Volg hier live het feest.

Volledig scherm © Frank de Roo

17.25: Niet alleen de dansers in de parade maken meters vandaag, het publiek legt ook een flinke afstand af.

17.20: De parade is inmiddels bij de Karel Doormanstraat.

17.00: Voor wie denkt dat het Zomercarnaval alleen op straat plaatsvindt...

16.56: Bezoekers van alle leeftijden gooien hun heupen los vandaag.

16.48: Kenneth is, eh, doorgewinterd als Zomercarnavaller.

16.45: Enkele jonge bezoekers hebben even een powernap nodig.

16.33: Dankzij wat uitmuntende stuurmanskunsten past het allemaal net!

16.28: En zo ziet de parade er van boven uit.

16.13: De parade passeert het Hofplein.

16.10: De Zomerkoningin deelt handkusjes uit.

16.08: De parade is inmiddels drie uur onderweg, en de sfeer zit er nog altijd goed in.

16.05: Het Rode Kruis doorbreekt de stilte. Tenminste, tot de silent disco van vanavond.

15.59: Het is maar voor een paar meter, maar de parade doet toch even de Coolsingel aan.

15.41: En wanneer de laatste wagens voorbij zijn, start het opruimen meteen.

15.37: Het laatste deel van de stoet trekt over de Witte de Withstraat.

15.25: De wagens blijven voorbijkomen op de Witte de Withstraat.

15.18: Wat zien de kostuums er weer spectaculair uit!

Volledig scherm © AD 15.06: Tussen de professionele foodtrucks staan op het Zomercarnaval ook bijzondere kraampjes. Zoals die van de hindoetempel in Vlaardingen. Vrijwilligers bakken bara’s om geld op te halen voor hun tempel. ,,Maar we hebben mensen in ons team met alle juiste certificaten.’’ De controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dan ook geen probleem.

15.00: Een mooi uitzicht op de festiviteiten.

De carnavalsgroepen laten zich van hun meest creatieve kant zien. Jentje loopt mee met een heuse Rubik's Cube als hoofddeksel.

Niet alleen de deelnemers, maar ook de toeschouwers komen van ver over de landsgrenzen voor het Zomercarnaval. Twee Britse reisbloggers proberen zo veel mogelijk van de sfeer te proeven.

De parade trekt deelnemers van over de hele wereld. Carrie en Tanya komen helemaal uit Texas.

Naast salsa en samba worden ook cumbia en reggaeton vertegenwoordigd in de parade.

Brassband All in 1 zorgt voor een feestje op straat.

Op de Nieuwe Binnenweg wordt er met smart gewacht op de parade. Toeschouwers hebben de tramhalte bezet om een goed plekje te vinden.

Volledig scherm © AD

Aan de Witte de Withstraat staan de families Hartmann en Marshall hun familieleden die meelopen aan te moedigen.

Om de kwaliteit van het eten te waarborgen tijdens het Zomercarnaval, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alle kraampjes af om het eten te controleren.

De Rotterdamse politie heeft ook een plekje in de parade. Ze rijden mee met hun eigen band.

Jong en oud doet mee aan de Straatparade.

Sommige deelnemers hebben al aardig wat edities van het Zomercarnaval meegemaakt. Anderen lopen dit jaar voor het eerst mee, zoals de 24-jarige Yuri. Hij ervaart de parade als ,,een gruwelijk feest."

Ook al heeft Rannathielle haast, er is altijd wel tijd voor een foto.

Op de Witte de Withstraat leven de toeschouwers op tijdens de doorkomst van de brassband.

Geen parade, maar muziek de gehele dag op het Schouwburgplein.

Op verschillende plekken in het centrum van de stad staan mensen al langs de kant om te wachten tot de stoet voorbij komt.

Voor het Centraal Station wordt geprobeerd het wereldrecord salsadansen neer te zetten.

De weersvoorspellingen voor de start van de Straatparade zijn niet heel gunstig. Buienradar verwacht een flinke plensbui tussen 13.00 en 14.00 uur. Maar het mag de pret niet drukken.

Op Twitter is het veel mensen niet ontgaan dat het slechte weer haast een traditie lijkt met Zomercarnaval.

Bijzonder: De politie trof een grootverpakking lachgas aan bij de controles rond de Battle of Drums. ,,Als die kleine lachgaspatronen te snel leeg zijn neem je toch gewoon een grootverpakking mee’’, schrijft wijkagent Ben van Gorcum. ,,Maar dat vonden wij geen goed plan.’’ Verder waren er ‘geen noemenswaardige incidenten’.

De politie danste gisteravond vrolijk mee tijdens Battle of Drums. Saloua Ben Larbi had duidelijk de juiste moves in huis toen de brassband JMT vertrok vanaf de Oude Haven.

De voorbereidingen zijn in volle gang voor de Straatparade. Zo wordt bij het Maritiem Museum de laatste hand gelegd aan de praalwagen voor de Queen.

Om 13 uur vertrekt de stoet vanaf de Schiedamsedijk om daar direct de Witte de Withstraat op te draaien, waar het op de terrassen altijd dringen is voor een mooi plekje. Een bewoner maakt zich zorgen over een steiger op dit smalle deel van de route. ‘Niet ideaal’ zegt wijkagent Wim Rietveldt. ,,Echter bij het begeleiden van de parade wordt daar zeker rekening mee gehouden.’’

Waar kun je het beste kijken? Vele toeschouwers hebben hun favoriete plek. Maar let op! De route verloopt dit jaar anders vanwege het werk aan de Coolsingel. Het Zomercarnaval trekt daarom voor de eerste keer over de Westersingel. Ook zitten er enkele spannende bochtjes in de route voor de grote trucks. Experts hebben berekend dat het moet lukken die bochten te maken.

Volledig scherm De nieuwe route loopt een heel klein stukje over de Coolsingel © Rotterdam Unlimited

Het Zomercarnaval begon gisteren met een verhitte Battle of Drums. Voor de eerste keer ooit eindigde de strijd op het Weena, dat vanwege het werk aan de Coolsingel tot evenemententerrein is omgetoverd. ,,Het was een succes’’, zegt Rodney Lont van organisator Ducos. Winnaar was The Originals.

Volledig scherm Battle of Drums in een bloedheet Rotterdam. © Frank de Roo

Ondanks de hitte meldden maar weinig mensen zich tijdens Battle of Drums bij het Rode Kruis. Tot half elf waren er vijftien mensen langsgekomen. Een vrouw die last had van haar hart werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis. In de late avond en nacht werd de ambulance een paar keer opgeroepen voor het gebied rond het Weena.