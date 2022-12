LIVE | Rotterdamse regio telt af naar 2023, veel politie in Schiedam

Loraine (24) hoopt op flinke straf voor ‘gasten’ die dachten dat ze een man was en haar mishandel­den

Eigenlijk wil ze het hoofdstuk het liefst zo snel mogelijk sluiten. Loraine Stendert (24) is er wel klaar mee. Maar dan ook écht. De jonge vrouw werd op koningsdag na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry buiten in elkaar geslagen. En waarom? De verdachten dachten mogelijk dat ze een man was. ,,Ik heb die gasten niks meer te zeggen. Ik wil door met m'n leven.’’

