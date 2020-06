LIVE | Roy B. voor de rechter voor dood Orlando (17): ‘Hij vindt het heel erg, vooral voor zichzelf’

Column We hebben een zondebok nodig, want dan hoeven we niet te kijken naar het grote plaatje

10:00 We zijn gek geworden. Dat is de enige conclusie die ik kan trekken. Wij hebben in dit land werkelijk geen idee hoe we een debat moeten voeren. Alles wat wij hebben als ontwikkeld land en hiertoe kan dienen, wordt misbruikt als politiek-strategisch wapen of verkeerd ingezet.