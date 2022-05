LIVE | Spanning stijgt voor historische finale in Tirana: pakt Feyenoord de Conference League?

Met videoVanavond om 21.00 uur is het zover. Feyenoord kan in de finale tegen AS Roma historie schrijven door de eerste Europese prijs in twintig jaar te pakken. De spanning loopt op, in Rotterdam én in Tirana waar het legioen van zich laat horen. Zal het dan echt? Nemen we de cup mee naar huis?