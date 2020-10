LIVE | ‘Superman’ Feis (32) werd, al lopend op krukken, beschoten: ‘Meerdere keren in zijn rug. Hoe laf kun je zijn?’

Mssyeh werd nieuwjaarsochtend 2019 op de Nieuwe Binnenweg onder vuur genomen nadat hij met zijn broer café Iolanda had verlaten. Binnen zou onenigheid zijn ontstaan. De artiest liep die nacht op krukken.

De kogels werden de Rotterdammer fataal. Zijn broer Bilal raakte levensgevaarlijk gewond, lag geruime tijd in coma, maar overleefde de aanslag.

Volgens de vriendin van Mssyeh vuurde de schutter verschillende kogels op haar partner af. ,,Hij is meerdere malen in zijn rug geschoten. Hoe laf kun je zijn?”

Mssyeh staat bekend als rapper Feis, maar was volgens zijn vriendin ‘veel meer’ dan dat. Ze noemt hem haar ‘superman’. ,,Hij had een creatieve geest. Was een man die zich niet schaamde voor zijn warme kant.”

‘Ik heb hier niks mee te maken’

M. ontkent. Sterker: hij zegt nog nooit munitie, laat staan een wapen, in handen te hebben gehad. ,,Ik heb hier niks te vertellen”, zegt hij woensdagochtend tegen de rechter. De twee slachtoffers kende hij naar eigen zeggen niet.

Wel bevestigt hij die nacht in dezelfde zaak, café Iolanda, als de broers geweest te zijn. ,,Ik heb hier niks van meegekregen, heb alleen schoten gehoord.”

Na de schietpartij verdween de Rotterdammer van de radar. M. zegt dat zijn foto uren na het incident al op sociale media circuleerde. ,,Ik was net drie maanden vrij, ik was in paniek. Mijn foto ging al rond. Voor de tweede keer werd op sociale media beweerd dat ik iemand zou hebben doodgemaakt. Maar ik ben onschuldig. Ik dacht: ze hebben het op me gemunt. Dus ik ging effe weg.”

Vijf maanden later opgepakt boven shishalounge

De politie hield M. vijf maanden na het incident aan in Kerkrade. Daar hield hij zich schuil in een appartement boven een shishalounge. Volgens justitie hielpen twee mannen (beiden 27 jaar oud) hem bij het uit handen blijven van de politie. Dit duo staat vrijdag voor de rechter.

M. zorgde voor vertraging van het strafproces door slecht mee te werken aan onderzoeken van gedragsdeskundigen en psychiaters.

Nog een schietpartij

Het gaat woensdag en donderdag niet alleen over de gebeurtenissen van 1 januari 2019: justitie wil het ook hebben over een schietpartij van een jaar eerder. Op 1 december 2018 zou M. in Schiedam eveneens iemand beschoten hebben.

Volledig scherm De dood van de rapper maakte veel los. © ANP

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.