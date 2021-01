LIVE | Tbs’er Tony van H. over ontsnapping uit Kijvelanden: ‘Ik wilde weg uit dat gekkenhuis’

Van H. geeft in een eerste verklaring aan dat hij niks wist van een mogelijk ontsnappingsplan. ,,Er was geen plan, geen voorbereiding. Ik had er nooit met Dennie over gesproken. Ik was verrast dat er een schermutseling plaatsvond op de gang. Mijn kamer moest worden opengemaakt van Dennie. Ik heb toen van de gelegenheid gebruiktgemaakt.”

H. wilde uit het ‘gekkenhuis’ ontsnappen. ,,Die tweeënhalf jaar in de Kijvelanden zaten me zo hoog, dat ik besloot uit dat gekkenhuis weg te gaan toen de gelegenheid zich voordeed. Er is vijandigheid tussen patiënten, veel agressie. Je wordt voor kinderverkrachter uitgemaakt.’’ Tony van H. is volstrekt onberekenbaar als hij de kolder in zijn kop krijgt. ,,Ik word gewoon gedreven door iets, ik weet niet door wat’’, verklaarde hij eens na zijn zoveelste misstap.

Het ging al vroeg in zijn jonge leven fout met Van H. Op zijn 9de kwam hij voor het eerst in aanraking met justitie en zijn pubertijd bracht hij door in jeugdinstellingen. Zijn volledig ontspoorde leven leidde tot een documentaire. Bij de opnamen – Van H. was toen 43 jaar – had hij al 28 jaar in gevangenissen achter de rug. Daar kwam nog eens zes jaar (plus tbs met dwangverpleging) bij nadat hij was geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Daarbij werd hij door een camera gevolgd. ,,Hij lijkt niet te hoeven wennen hier. Hij voelt zich hier thuis’’, werd tijdens het teamoverleg in het Pieter Baan Centrum cynisch over hem gezegd. In de Kijvelanden, waar hij vorig jaar uitbrak, zat hij op de afdeling van extreem vluchtgevaarlijke patiënten.

IJskoud en berekenend

Van H. pleegde ontelbare gewapende overvallen. Vaak werden die ijskoud en berekenend uitgevoerd. Eén keer vond hij van zichzelf dat hij 'grensoverschrijdend’ was geweest. Dat was toen hij een verkoopster van een winkel een vork op haar keel zette en de vrouw van angst haar urine liet lopen. Aan de andere kant: hij toonde in de documentaire geen enkele emotie toen hij het had over zijn plan om zijn ex-vrouw en zijn broertje te vermoorden. De twee waren met elkaar een relatie aangegaan. Hij speelde met de gedachte de twee ‘uit het leven te schieten.’

Ondanks zijn jarenlange detentie wist Van H. een relatie op te bouwen met een nieuwe vriendin. Toen hij weer vrij was gekomen begon hij een eigen bedrijf, maar verloor hij zich weer in drankmisbruik en de criminaliteit. Van H. nam zelfs een keer zijn zoon mee naar een gewapende overval. ,,Ik ga niet naar buiten met de intentie een overval te plegen’’, zou hij verklaren. ,,Ik zal er geweest zijn, maar mijn geest was er niet. Het lijkt wel of het mij niet is gegund om een goed leven te leiden’’, vertelde hij de documentairemakers.

Taxichauffeur

Van H. en Dennie M. gijzelden de chauffeur van de taxi die ze zelf voor hun ontsnapping uit de Kijvelanden hadden besteld. De man kreeg een vuurwapen op zich gericht. De horror-rit die eindigde in Gelderland, bezorgde de taxichauffeur een trauma. Bij hem is PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) vastgesteld. ,,Mijn cliënt herbeleeft de rit steeds weer. Niet alleen overdag, maar ook in nachtmerries’’, vertelt zijn advocaat Sébas Diekstra. ,,Hij is snel overprikkeld en ziet de toekomst somber in. Zijn baan heeft hij altijd als hobby gezien. Hij leefde op van de sociale contacten en vond het prettig om steeds verschillende mensen met ieder een eigen verhaal te ontmoeten.’’

Sinds de taxirit met de twee ontsnapte tbs’ers staat de chauffeur totaal anders in het leven. ,,Het werken als taxichauffeur ziet hij nu als een groot gevaar. Van de visie ‘als taxichauffeur ontmoet je elke dag nieuwe mensen’ is hij gegaan naar de visie ‘je weet als taxichauffeur nooit met wie je je inlaat’. Hij voelt zich dan ook niet alleen beroofd van zijn veiligheidsgevoel, maar ook van zijn onbevangenheid, zijn baan en zijn hobby. Hij is continu gespannen en angstig. Mede vanwege de ernst van zijn klachten zal mijn cliënt niet zelf aanwezig zijn bij de rechtszaak.’’

Snoeihard rapport

Overigens staat vandaag ook Cindy S. (43), de vriendin van de doodgeschoten Dennis M., terecht. Haar wordt verweten bij bezoeken aan de Kijvelanden een vuurwapen, knalpatronen, een mes en een mobieltje mee naar binnen te hebben gesmokkeld. Dat leidde tot een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar misstanden in de kliniek en leverde een snoeihard rapport op waarin werd vastgesteld dat er grove blunders waren gemaakt.

De rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken voor het proces. Volg hier de live tweets van verslaggever Sander Sonnemans:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.