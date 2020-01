LIVE | Trouwstoetmepper vandaag voor de rechter in extra beveiligde zaal

VIDEO Afvalchaos in Barend­recht, Ridderkerk en Albrands­waard, klachten stapelen zich op

12:45 Een storm van kritiek is losgebarsten over het nieuwe afvalsysteem in Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. Afvalpasjes werken niet of niet goed, op tal van plekken staan nog geen containers, papiercontainers zijn geregeld overvol, bewoners van appartementengebouwen weten niet waar ze aan toe zijn en de gft-cocons op straat zijn zo hoog dat mensen met een beperking er niet of nauwelijks bij kunnen.